ಹಾವೇರಿ | ಮಾಯವಾದ ಸಗಣಿ ಕಣ: ಒಕ್ಕಲು ಕಣವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಸಗಣಿ ಕಣಗಳಿಂದ ರೈತರು ವಿಮಕ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಣಗಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು
- ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರ, ರೈತ ಮುಖಂಡ
ಹಾವೇರಿ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು
ಹಾವೇರಿ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು
Haveri

