<p><strong>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ಪ</strong>ಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಶೇಖಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಎಂಬುವರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ₹1.40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕದಿಯುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಎಗರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರವಿ ರಾಮು ಬಾಣಸವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಎಂಬುವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>