ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿಗ್ಗಾವಿ | ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಮಠ

ಭಾರತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದುಂಡಿಗೌಡ್ರ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಅಥಣಿ ಲೇಖಕ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಅಲಬಾದಿ ಭಾರತಿ ಅಲಬಾಡದಿ ಅವರು ಬರೆದ ಪ್ರಮೋತ್ಸಾಹ ಹೈಕೋ ಹಂದರ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
