ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕ: ಎಲ್. ನಾಗರಾಜ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡದೆ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು.
ಎಲ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾವೇರಿ
