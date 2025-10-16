ಕಲಬುರಗಿ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಖಂಡಿಸಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬಂದ್

<p><strong>ಚಿತ್ತಾಪುರ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬಂದ್ ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p><p>ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದೇ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡಿದರು.</p><p>ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ, ಪಾನ್ ಶಾಪ್, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p><p>ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಸ್ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ಕಲಬುರಗಿ, ಸೇಡಂ, ಕಾಳಗಿ ಬಸ್ ವಾಪಸು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಬಸ್ ಯಾರಗಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲೇ ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೂಡಬೋಳ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬಂದ್ ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>