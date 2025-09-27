ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಡೊಣ್ಣೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರಕ್ಷಿಸುವರಾರು?

ಬೆಣ್ಣೆತೊರಾ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಲುಗುವ ಕಟ್ಟಡ
ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಶಶಿಧರ ಬಿರಾದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ
ಶಾಲೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡಿ ಗ್ರಾಮವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಪ್ರದೀಪ ಘಾಳೆನೋರ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ಡೊಣ್ಣೂರ
ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ನೀರುಬಂದಿದೆ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀರಿದೆ
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟಣ್ಣವರ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ
kalaburgi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT