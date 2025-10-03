ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
kalaburagi
ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಹಿಂಸಾತತ್ವ ದಾರಿದೀಪ: ಶಶೀಲ್‌ ಜಿ.ನಮೋಶಿ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಶಶೀಲ್‌ ಜಿ.ನಮೋಶಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಿಯ, ಸದ್ಭಾವನಾ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ | ಭಾರತ ಸೇವಾದಳದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು
ಶಶೀಲ್‌ ಜಿ.ನಮೋಶಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ
KalaburagiGandhi Jayanti

