ಕಮಲಾಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಗಳ ಕಟಾವು: ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಕಮಲಾಪುರ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೇಗದ ಗಿಡ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾದ 21 ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡಗಳ ಕಟಾವಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ 21 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದ ಒಂದು ಸಾಗುವಾನಿ ಮರ, ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಮರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಠಲ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕಳೆದ ನ.4ರಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದುವರೆ ಮೀಟರ ಸುತ್ತಳತೆಯ ದಪ್ಪ, ಸುಮಾರು 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸಾಗುವಾನಿ(ತೇಗ) ಮರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಮರ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಯೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹ 50 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಬಾಳು ಈ ಮರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಯೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶರಣಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡದಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಓ ಗುರುರಾಜ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>