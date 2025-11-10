ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಂದಗತಿ

ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಆರದ ಕಾರಣ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ನ.15ರ ತನಕ ಜೋಳ ಕಡಲೆಯನ್ನು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಬಹುದು
ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಎಂಟು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆ. ತೇವಾಂಶ ಆರದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ
ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಗೋಣಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
AgricultureKalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT