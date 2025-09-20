ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ: ಸರ್ಕಾರಿ‌ ನೌಕರರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಬಸವರಾಜ ಬಳೂಂಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
KalaburagiprotestgovermentKalaburgi (Gulbarga)

