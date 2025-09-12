ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಹೊರಗ ಒಂದೇ ಸಮ ಮಳಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಕೊಳಚಿ ನೀರು: ಜನರ ಗೋಳು

ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಳಲು; ಕೆರೆಯಂತಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿತ್ತು 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಟನೂರು ಧರಿಯಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೆರೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರದಾಡಿದರು
Kalburgi

