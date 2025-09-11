ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಲು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರುವಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎರಡನೇ ಗುರುವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಶಶೀಲ್‌ ನಮೋಶಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ
KalaburagiGulbargaPriyank kharge

