ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜೈ ಜೈ ಭವಾನಿ..., ಜೈ ಜಗದಂಬಾ...

ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ; ದೇಗುಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ
ಪ್ರಭು. ಬ. ಅಡವಿಹಾಳ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಗತ್‌ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು   ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೋಮವಾರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
