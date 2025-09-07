ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ: ಶ್ರೀಶೈಲ ನಾಗರಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭವನದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು
ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿಸುವವರೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
– ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಾನಪ್ಪಗೌಡ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಬರೆಯಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ.
– ಜಯಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಕಿ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ.
– ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಕಿ
