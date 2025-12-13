ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಸಿಮ್ರಾ, ರಾಹುಲ್‌ ವಿವಿ ‘ಅಗ್ರಜರು’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿಡವೆ
ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ
ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿಡವೆ ಉಪಕುಲಪತಿ ಶರಣಬಸವ ವಿವಿ
ಮುಂದಿನ ಸಲದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್‌.ಅಪ್ಪ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವ ವಿವಿ
KalburgiConvocation

