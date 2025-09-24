ಕಲಬುರಗಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ; ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಿದವು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಂದಗತಿ ನಡೆದರೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ (ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್) ನೀಡಿದ್ದರೂ ಹಲವೆಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿತು. ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಪರಿಕರಗಳೇ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಗಣತಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>