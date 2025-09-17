ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಲಿ: ಕೇಶವ ಕಾಮತ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಭಾವನೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಥವಾ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ಆಯುಧ; ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಂಕೇತ್ ಪೂವಯ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ
ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಪೋಕ್ಲು ಸಮೀಪದ ಕಡಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು 
Kodagu

