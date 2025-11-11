ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: ಜೀವ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು!

ಕಾಡಾನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾಕರ್ ಮೇಲೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
ಹನುಮಂತ
ಇಬ್ಬರು ಕಾಡಾನೆ ಟ್ರಾಕರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ | ಒಬ್ಬರ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪಾರು ನಡೆದಿದೆ |ಕಾಡಿಗಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
