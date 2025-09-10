ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕುಶಾಲನಗರ | 'ಹಾರಂಗಿ ಮುಖ್ಯನಾಲೆ ತೂಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'

ಕೂಡಿಗೆ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Kodagu

