ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ತಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ನೇರುಗಳಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ; ಗಣಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
Kodagu

