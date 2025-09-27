ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
district
ಭಾಗಮಂಡಲ: ಕಾವೇರಿ ಜಾತ್ರಾ ವಿಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
ಭಾಗಮಂಡಲದ ಬಳ್ಳಡ್ಕಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾದ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು ಭಾಗಮಂಡಲದ ಭಗಂಡೇಶ್ವರ  ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಲಾಯಿತು.
KodaguBhagamandala

