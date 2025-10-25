ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ನಿಲ್ಲದ ಮಳೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಕಾಯಿಗಳು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಾಫಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾಫಿ ಮಂಡಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
coffee

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT