ನಿಲ್ಲದ ಮಳೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಾಣಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ರೋಗ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಯೇ ನಾಶವಾಗುವ ಭೀತಿ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಅವೂ ಸಹ ಉದುರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೆಲವಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ನಿಶ್ಚಿತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನೆಲಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳೆಗಾರ ದೇವಯ್ಯ, 'ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಫಿ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಫಸಲು ಸಹ ಉದುರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕವಿದಿರುವ ಮೋಡಗಳು, ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೇ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿರುಸುಗೊಳ್ಳುವ ಮಳೆಯಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈತುಂಬ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ದುಡಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಕೂರಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಬರ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಪ್ಪಂಗಳದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೆ.ಅಂಕೇಗೌಡ, 'ಈಗಾಗಲೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇರುಕೊಳೆ ರೋಗ ತಗುಲಿದೆ. ಮಳೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಕಾಯಿಗಳು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಾಫಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾಫಿ ಮಂಡಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>