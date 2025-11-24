ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictkodagu
ಮಡಿಕೇರಿ: ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Comments
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರ ಗದ್ದುಗೆಗಳು
KodaguMadikeri

