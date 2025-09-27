ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರೆ: ‘ಗೀತೋಪದೇಶ’ವೇ ಆರಂಭ ಬಿಂದು

ದೇಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ‘ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವೈಭವ’
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:11 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:11 IST
ದೇಚೂರು ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ‘ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ಧನ’ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ನೋಡುಗರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು
KodaguMadikeri Dasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

