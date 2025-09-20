ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ದಸರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಡಿದೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
ದಸರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ₹ 30 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವೆ. ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ₹ 1.5 ಕೋಟಿಯೊಳಗೆ ದಸರೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್, ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಈ ಬಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಕುಡೆಕಲ್ ಸಂತೋಷ್, ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
KodaguDasaraMadikeri

