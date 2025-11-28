ಮಡಿಕೇರಿ : ಆಟ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ 3 ದಿನಗಳ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು.</p><p>ಮೊದಲ ದಿನ ಒಟ್ಟು 24 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p><p>ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ಸೂರಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ಕುಮಾರ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p><p>ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಎಸ್.ಪಿ.ರಾಮರಾಜನ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀನಾ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಮೊದಲ ದಿನದ ಫಲಿಶಾಂಶ</p><p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ: 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಸಂಜು, ಮಡಿಕೇರಿ (ಪ್ರಥಮ), ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಜಯ್, ಡಿಎಆರ್ (ದ್ವಿತೀಯ), ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಡಿಕೇರಿ (ತೃತೀಯ)</p><p>800 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಚೇತನ್, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಪ್ರ), ರೇವಣ್ಣ, ಡಿಎಆರ್ (ದ್ವಿ), ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ತೃ)</p><p>ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ: ಅನುಕುಮಾರ್, ಮಡಿಕೇರಿ (ಪ್ರ), ಧರ್ಮ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ (ದ್ವಿ), ಕುಮಾರ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ತೃ)</p><p>ಶಾಟ್ಪಟ್: ಜನಾರ್ದನ್, ಡಿಎಆರ್ (ಪ್ರ), ರುದ್ರ, ಮಡಿಕೇರಿ (ದ್ವಿ), ಬಿ.ಡಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಡಿಎಆರ್ (ತೃ)</p><p>ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಸಂಜು, ಮಡಿಕೇರಿ (ಪ್ರ), ಕುಮಾರ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ದ್ವಿ), ಅನುಕುಮಾರ್ (ತೃ)</p><p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗ: ಏಮಿಂಗ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆಯರು: ಎಸ್ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, (ಪ್ರ), ನಾರಾಯಣ್ (ದ್ವಿ), ನಿತೀಶ್ (ತೃ)</p><p>ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆಯರು: ಎಸ್.ಎಸ್.ಉಷಾ (ಪ್ರ), ನೇತ್ರಾ (ದ್ವಿ), ನಿತೀಶ್ (ತೃ)</p><p>ಲೆಮನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆಯರು: ಶಶಿಕಲಾ (ಪ್ರ), ನೇತ್ರಾವತಿ (ದ್ವಿ), ಬಿಂದು (ತೃ)</p><p>ಶಟಲ್ ಕಾಕ್: ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಐ ವಿಭಾಗ (ಸಿಂಗಲ್ಸ್): ಮುದ್ದು ಮಾದೇವ (ಪ್ರ), ರಾಜು (ದ್ವಿ)</p><p>ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಐ ವಿಭಾಗ (ಡಬಲ್ಸ್) : ಎಂ.ಮುದ್ದುಮಾದೇವ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಂತ (ಪ್ರ), ಮೇದಪ್ಪ–ಚಂದ್ರಶೇಖರ (ದ್ವಿ)</p><p>ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಭಾಗ (ಸಿಂಗಲ್ಸ್): ವಸಂತಕುಮಾರ್ (ಪ್ರ), ಎ.ಎಸ್.ರವೀಂದ್ರ (ದ್ವಿ)</p><p>ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಭಾಗ (ಡಬಲ್ಸ್): ಎಸ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ–ಎ.ಎಸ್.ರವೀಂದ್ರ (ಪ್ರ), ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರಮೋದ್–ಎಸ್.ನರೇಶ್ (ದ್ವಿ)</p><p>ಎಎಸ್ಐ, ಎಅರ್ಎಸ್ಐ,ಎಚ್.ಸಿ, ಪಿ.ಸಿ (ಸಿಂಗಲ್ಸ್): ಕೆ.ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ ರೈ (ಪ್ರ), ಸಿ.ಎ.ಜೋಶ್ ನಿಶಾಂತ್ (ದ್ವಿ)</p><p>ಎಎಸ್ಐ, ಎಅರ್ಎಸ್ಐ,ಎಚ್.ಸಿ, ಪಿ.ಸಿ (ಡಬಲ್ಸ್):ಕೆ.ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ ರೈ–ಬಿ.ಕೆ.ಪ್ರವೀಣ್ (ಪ್ರ), ದಿನೇಶ್– ಪ್ರತಾಪ್ (ದ್ವಿ)</p><p>ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಐ, ಪಿಐ ವಿಭಾಗ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಪ್ರ), ಎಚ್.ಬಿ.ಗಣೇಶ್ (ದ್ವಿ), ಕೃಷ್ಣರಾಜು (ತೃ)</p><p>ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಭಾಗ: ಹನಮಂತ ಕೌಜಲಗಿ (ಪ್ರ), ಮಂಜುನಾಥ್ (ದ್ವಿ), ರಾಘವೇಂದ್ರ (ತೃ)</p><p>ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್:</p><p>ಸಿಪಿಐ, ಪಿಐ ವಿಭಾಗ: ಎಚ್.ಬಿ.ಗಣೇಶ್ (ಪ್ರ), ಅನೂಪ್ ಮಾದಪ್ಪ (ದ್ವಿ), ರಾಮಕೃಷ್ಣ (ತೃ)</p><p>ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಭಾಗ: ಮೋಹನ್ರಾಜು (ಪ್ರ), ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ದ್ವಿ), ಮಂಜುನಾಥ್ (ತೃ)</p><p>ಎಎಸ್ಐ, ಆರ್ಎಸ್ಐ, ಎಚ್.ಸಿ., ಪಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗ: ಕೆ.ಎಸ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ಪ್ರ), ಕೆ.ಟಿ.ಚೇತನ್ (ದ್ವಿ), ಬಿ.ಕೆ.ತೇಜಸ್ವಿ (ತೃತೀಯ)</p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶ</p><p>200 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಭವ್ಯಾ, ಮಡಿಕೇರಿ (ಪ್ರ), ರೇಣುಕಾ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ದ್ವಿ), ಚಾಂದಿನಿ, ಮಡಿಕೇರಿ (ತೃ)</p><p>ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ: ಶಶಿಕಲಾ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಪ್ರ), ರೇಣುಕಾ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ದ್ವಿ), ಬಸಮ್ಮ, ಮಡಿಕೇರಿ (ತೃ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>