ಮಡಿಕೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, 'ಸೋಲು ಎದುರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾದಾಗ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಲಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಹದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ನಿತ್ಯವೂ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಚ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಡಿಎಆರ್ ಪಾತ್ರವಾದರೆ, ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಂಜು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಬಿ.ಎಂ.ಭವ್ಯಾ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಡಿಎಆರ್ ಟೀಂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗೌರವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ: ಡಿಎಆರ್ (ಪ್ರ), ಮಡಿಕೇರಿ (ದ್ವಿ), ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ: ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಪ್ರ), ಡಿಎಆರ್ (ದ್ವಿ), ವಾಲಿಬಾಲ್: ಡಿಎಆರ್ (ಪ್ರ), ವಿರಾಜಪೇಟೆ (ದ್ವಿ)</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಮಡಿಕೇರಿ (ಪ್ರ), ವಿರಾಜಪೇಟೆ (ದ್ವಿ), ಥ್ರೋಬಾಲ್ (ಮಹಿಳೆಯರು): ಮಡಿಕೇರಿ (ಪ್ರ), ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ದ್ವಿ), ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ (ಮಹಿಳೆಯರು): ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಪ್ರ), ಮಡಿಕೇರಿ (ದ್ವಿ)</p>