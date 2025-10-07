ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವಿಳಂಬ ಆರೋಪ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:53 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:53 IST
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಣತಿದಾರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗೆ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 
Kodagu

