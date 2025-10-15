ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ದೇಗುದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ: ಪತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಳಗಿದ ನಂದಾದೀಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:15 IST
ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ .ಪಡಿಯಕ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಭಾಗಮಂಡಲದ  ಭಗ೦ಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಂದಾ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸಲಾಯಿತು.
