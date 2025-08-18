ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೊಡಗು: ಅಬ್ಬರದ ಡಿ.ಜೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದೇ ಅಂಕುಶ?

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:14 IST
ಹೆಚ್ಚು ಡಸಿಬಲ್ಸ್ ಇರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಿವುಡುತನ ಬರಲಿದೆ. ಒಳಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೋಶಗಳು (ಹೇರ್‌ ಸೆಲ್ಸ್‌) ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್‌ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿವಿ ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿವುಡುತನ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೇವಲ ಡಿ.ಜೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಿಯರ್ ಫೋನ್ ಹೆಡ್‌ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಕಿವಿ ತನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಗಂಟಲು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಡಿ.ಜೆ.ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದ ಚಂಡೆ ವಾಲಗ ದೇವರ ಹಾಡು ಹಾಕಲಿ. ಡಿ.ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದವರು ನರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರಿ. ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ರಾಣಿ ಮಾಚಯ್ಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ
ಡಿ.ಜೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಯುವ ಜನತೆ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು.
ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ರಾಘವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದದಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗಳೂ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ
ನಿರಂಜನ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು.
Kodagusound

