ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರಸ್ತೆಗೆ ಹೂವು ಚೆಲ್ಲಿದ ರೈತರು

<p><strong>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ:</strong> ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋದರು.</p><p>ಸಾಲು, ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೂವು ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ, ಸಾಗಾಟ ಭರಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೂವು ಬೆಳೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಲೆ ₹10, ಸೇವಂತಿಗೆ ₹10–₹20 ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ₹30ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೂವು ₹3 ರಿಂದ ₹5ಗೆ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಂದು ಎಕರೆ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆಯಲು ಬೀಜ, ಸಸಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ, ಕೂಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ ಹಣವೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>