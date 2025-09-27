ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಬಿಇಒ, ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗದ ಕೆಲ ಗಣತಿದಾರರು– ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ; ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:57 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:57 IST
ಗಣತಿದಾರರು ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ | ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗದ ಕಾರಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ | ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ
kolarKarnatakaCaste Census

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

