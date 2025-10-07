ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರಸ್ತೆಗೆ ಹೂವು ಸುರಿದ ರೈತರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:43 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:43 IST
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸುರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೂವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 
kolarBangarapete

