ಕೋಲಾರ: ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಮನವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ; ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯ
–ಎಂ.ಎಲ್‌.ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ
kolarCaste CensusCaste survey

