ಕೋಲಾರ | ದಿನವಿಡೀ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ವಾಹನದ ಸಂಚಾರ
ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ನಗರಸಭೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ತಾತ್ಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಬೇಡ
ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
kolarCleancleanliness

