ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂದ್‌; ಶೂ ಎಸೆತ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ

ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಗಡಿ, ಶಾಲೆ; ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್–ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಬಂದ್ ಭಾಗಶಃ ಯಶಸ್ವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಕೋಲಾರ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಡಿಪೊ ಬಂದ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಕೋಲಾರ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಡಿಪೊ ಬಂದ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಬಂದ್‌ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
ಬಂದ್‌ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿಲ್ಲದೇ ಲಗೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಜನರು
ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿಲ್ಲದೇ ಲಗೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಜನರು
ಬಂದ್‌ ವೇಳೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು
ಬಂದ್‌ ವೇಳೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು
ಆಟೊ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪರದಾಟ
ಆಟೊ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪರದಾಟ
kolarprotestKSRTC

