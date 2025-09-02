ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಕೋಮುಲ್‌ ಅವ್ಯವಹಾರ; ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ!

ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜೇಗೌಡಗೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸವಾಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:32 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:32 IST
ನಂಜೇಗೌಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಲೆ ಅಪಾರ. ಯಾರ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಲೆಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ
ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕ ಕೋಮುಲ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ
KolaraKomal

