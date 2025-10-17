ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆದ ಪ್ರಕರಣ ಖಂಡಿಸಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಬಂದ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್‌ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಖಂಡರು ಗುರುವಾರ ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್‌ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಖಂಡರು ಗುರುವಾರ ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು
kolarBandh

