ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರ ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಬಿ!

ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಿ.ವಿಗಳ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ಗಳ ಕಣ್ಣು
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Education

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT