ಅಂಜನಾದ್ರಿ: ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ:</strong> ಹನುಮಮಾಲಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಳಿ ಸಿದ್ದತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಳಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರು, ಬೈಕ್, ಆಟೋ, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಹನುಮಮಾಲಾ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ವಾನದ ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಚಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ಗಂಗಾವತಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮಧ್ವಾನ ರಸ್ತೆ (ಹಳೆಯರಸ್ತೆ) ಮೂಲಕ ಪಂಪಾಸರೋವರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗೆ, ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೆಸಿಬಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಳೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಆಗಲಿದೆ.</p>