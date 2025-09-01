ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictkoppal
ಕಾರಟಗಿ | ಗಂಗೆಸ್ಥಳ ಇಂದು: ಜೋಡು ರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:13 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:13 IST
ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಭಕ್ತರು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಕಾರಟಗಿಯ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಕೇಂದ್ರವೆನಿಸಿರುವ ಒಂದೆಡೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಹೊರನೋಟ
ಊರ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇಂಥಹ ಉತ್ಸವಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವುದು. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇವು ನಡೆಯಬೇಕು.
ಮುತ್ತಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ
ಮಹಾದ್ವಾರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಹಣ ಜನರ ಅನುಭವಿಸುವಿಕೆಗೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ
ಕುಳಗಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪುರಾಣ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
KoppalRathotgsava

