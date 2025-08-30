ಕೊಪ್ಪಳ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಗಣೇಶ

<p><strong>ತಾವರಗೇರಾ</strong>: ತಾವರೇ ಗಜಾನನ ಬಳಗವು ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಮೇಷ್ಟ್ರು ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಬರಹಗಳು, ಘೋಷಣೆಗಳು, ನಲಿ–ಕಲಿ ಬೋಧನೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಣ ಮಾಲೆಗಳ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ತರಗತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ನಾದವಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಲ್ಪನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಗದವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ನಿಂಬಮ್ಮ ತುಂಬದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಂತೆ ಕೊಠಡಿ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂರ್ತಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಕರಣೆ, ಚಿತ್ರಗಳು, ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಾದರಿ ಕೊಠಡಿ, ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>