ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಗಣೇಶ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕೆ.ಶರಣಬಸವ ನವಲಹಳ್ಳಿ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:55 IST
ತಾವರಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ತಾವರೇ ಗಜಾನನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೀಗೆ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವದು.
KoppalGanesha ChaturthiGanesha Chatruthi

