ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಕಾಲುವೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದ್ದು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದು
ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಕಾಲುವೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದ್ದು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದು
