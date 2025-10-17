ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictkoppal
ಗಂಗಾವತಿ | ₹20 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿ: ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಗಂಗಾವತಿಯ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಸದಸ್ಯ ಸುಚೇತಾ ಸಿರಿಗೇರಿ ಅವರು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
Koppalaroad

