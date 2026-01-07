ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಾನಯನ ಮಾದರಿ

ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ತರಹೇವಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KoppalaGavi siddeshwar Jaatre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT