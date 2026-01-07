ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ| ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ: ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಓದಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಗವಿಮಠದ ಗುರುಕುಲ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
ಜಾತ್ರೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆಗೈದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿವಶಾಂತವೀರ ಶರಣರು ಬಳಗಾನೂರು
ಯಾರಿಗೊ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆ.
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗವಿಮಠ
