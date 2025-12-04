ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗಂಗಾವತಿ | ಮಾಲೆ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:51 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:51 IST
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹನುಮಮಾಲೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರುವಾಗ ಕಂಡ ಬಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಭರತ್ ಕಂದಕೂರ

ಹನುಮಮಾಲೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಕಂಡ ಭಕ್ತರು ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ರಾಶಿ

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಭರತ್ ಕಂದಕೂರ

