ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕನಕಗಿರಿ| ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ: ನೀರಾವರಿ ‌ಮರೀಚಿಕೆ

ಮೆಹಬೂಬ ಹುಸೇನ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕನಕಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಚನೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟಣ‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ‌ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ದಶಕವಾಗಿದ್ದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ
ಪಾಮಣ್ಣ ಅರಳಿಗನೂರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ
DevelopmentKanakagiri Assembly constituency

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT