ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ: ಮಬ್ಬು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ದಾರಿಯ ಪ್ರಹಾರ

ಬೆಳವಿನಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಮಿಷನ್‌ ಹಾವಳಿ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್‌ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಉಳಿಯುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. 
  ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಲವರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಬರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.  
ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಇರಕಲ್ಲಗಡ ಗ್ರಾಮದ  ರೈತ
Koppal

