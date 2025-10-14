ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ | ನೌಕರಿ ಕೊಡಿ; ಉದ್ಯೋಗಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:38 IST
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ.
ಶರಣು ಗಡ್ಡಿ ಎಐಡಿವೈಒ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ
protestJobs

